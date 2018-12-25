Emekli ve memur maaşı 2019’da ne kadar zam alacak? Yılın ilk yarısı için memur ve emekli maaşı belli oldu mu?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından emekli ve memurlar da alacakları zam oranını merak ediyor. Emekli ve memur maaş zammı enflasyona göre belirleniyor. Peki 2019 emekli ve memur maaş zammı belirlendi mi?
2019 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI KAÇ TL OLACAK?
Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR’luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018
En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL
En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL
En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL
En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL
En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL
MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Kurlardaki ani yükselişin ardından iğneden ipliğe her şeye gelen yüklü zamlar enflasyon canavarını hortlatırken mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 civarında gerçekleşecek. Enflasyonun daha da yükselmesi halinde bu zam oranları daha da artacak. Ancak maaş zamları hiçbir şekilde yüzde 50'lere dayanan mutfak enflasyonuna çare olmayacak.
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