Rusya’dan 226 ton narenciyeye engel

Rusya'nın tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den yollanacak olan 226 ton narenciyenin Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) gıda sağlık taleplerine uygun olmadığı gerekçesiyle Rusya’ya yollanmasının engellendiğini duyurdu.

Rosselhoznadzor basın dairesinin açıklamasında, Adana’daki ambalaj tesislerinde gerçekleştirilen karantina taramasında Rusya’ya gönderilmek üzere 160 ton mandalinada ve 66 ton portakalda Rusya ve AEB’de bulunmayan Akdeniz meyve sineği tespit edildiği, toplam 226 ton narenciyenin Rusya’ya gönderilmesine izin verilmediği kaydedildi.

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RUSYA AKDENİZ SİNEĞİNİ BAHANE ETMİŞTİ

Sputnik’te yer alan habere göre, Rosselhoznadzor daha önce Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) gıda sağlık taleplerine yönelik ihlallerde gözlenen artış nedeniyle kurum uzmanlarının 5 Aralık’tan itibaren Türkiye’deki narenciyeyi yollanmadan önce denetlemeye başladığını duyurmuş, özellikle de Türkiye’den gönderilen ürünlerde pek çok kez Akdeniz meyve sineğine rastlandığını vurgulamıştı.