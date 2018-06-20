Soğanın kilosu ne kadar oldu? Soğan fiyatları artmaya devam ediyor!

Soğanın kilosu ne kadar oldu? sorusu mutfak masraflarına dikkat etmek isteyen tüm yurttaşlarımızca merak ediliyor. Soğan fiyatları artmaya devam ediyor! Hasat mevsiminde olmamıza rağmen fiyatlar çok yüksek! İşte patatesin raflardaki şu anki fiyatı..

Bayram öncesi ardı ardına gelen zamlar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle partates ve soğan fiyatları el yakıyor. Hasat mevsimine rağmen son bir haftada fırsatçıların 1.5 liradan 6,5 liraya kadar yükselttiği soğan fiyatları pazara çıkan vatandaşlara adeta şok yaşatıyor.

Bir hafta öncesine kadar market ve pazarlarda 1.5 – 2 TL arasından satılan soğanın kilosu 6 – 6,5 liraya çıktı.

YURTTAŞ: FİYATLAR FIRSATÇILARIN İŞİ

Türkiye'nin tarım üssü Bursa'da son zamanlarda patates ve kuru soğuna yapılan zamlar vatandaşın tepkisine sebep oluyor. Tarlada 1 liraya bile alıcı bulamayan patates ve kuru soğan pazar ve market tezgahlarında 4 liradan satılıyor. Daha geçen hafta kilosu 1.5 liradan satılan patatesin hasat dönemine rağmen fiyatının bu kadar yükselmesinin fırsatçıların planı olduğunu belirten vatandaşlar, bayram öncesi sofraların tadının kaçtığını söylüyor. Vatandaşlar, soğan ambarı Karacabey'e rağmen Bursa'da kuru soğan fiyatlarının ateş pahası olduğunu dile getiriyor. Sektör temsilcileri ise fiyat artışının geçici olduğunu, bayram sonrası normale dönebileceğine dikkat çekiyor.

“MAZOTU 6 LİRAYA ALIRSAN PATATESİ DE 6 LİRAYA ALIRSIN”

Fiyatların yükselmesinden şikayetçi olan vatandaşlar, “Petrol fiyatları arttıkça pazardaki sebze meyvenin de fiyatı artıyor. Her şey petrole bağlı, mazotu 6 liraya alırsan patatesi soğanı da 6 liraya alırsın. Her gelişimde 3 ya da 4 kilo alıyordum ama şimdi almadan döneceğim. Çünkü fiyatlar çok arttı. Fiyatlar bu şekilde devam ederse bir kilo alamayız” diye konuştu.

ESNAF DA ŞİKAYETÇİ

Tezgahların arkasındaki esnaf da fiyatlardan şikayetçi. Esnaf fiyatlar arttıkça müşterinin azaldığına dikkat çekerek fiyat artışlarının asıl sebebinin mahsulden kaynaklandığını kaydetti. Esnaf, “Patates fiyatlarının artmasının sebebi hal de fiyatlar pahalı, bunun sebebi de mahsulün az olması. Mahsul fazla olsaydı, fiyatlar daha düşük olabilirdi. Fiyatlarda yaklaşık bir buçuk lira bir artış oldu ve daha da olacak gibi duruyor. Çünkü talep arttıkça ve mahsul az oldukça fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca da satışlar düşüyor. Müşteri fiyatları görünce 3 kilo alacağına 1 kilo alıyor ya da fiyatlara küsüp almadan gidiyor” dedi.

İHA