Son dakika: İBB’den sosyal tesislere zam

İBB sosyal tesislerdeki yiyecek fiyatlarına zam yaptı. Çorbaya yüzde 25 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi artan maliyetlerden dolayı sosyal tesislerindeki yemek fiyatlarına zam yaptı. İBB yetkililerinden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada,” Maliyetlerimizden kaynaklanan değişiklikten dolayı böyle bir zam yapmak durumunda kaldık. Bu zam geçen hafta gerçekleşti.” ifadeleri yer aldı.

Günün çorbası 4 TL’den 5 TL’ye, salata 5 TL’den 6 TL’ye, mezgit tava 19 TL’den 25 TL’ye çıktı.

Menüde yer alan çoban salatasının fiyatı 5 TL’den 6 TL’ye, taze fasulyenin fiyatı 7TL’den 8,5 TL’ye, piliç ızgaranın fiyatı ise 12 TL’den 15 TL’ye çıktı.