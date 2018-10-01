TESK Genel Başkanı Palandöken: “Enerjideki zamlar rutine bağlandı”

Son üç aydır yapılan elektrik ve doğal gaz zamlarının rutine bağlandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bugünden geçerli olmak üzere doğal gaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapıldı. Elektriğe ise konutlarda yüzde 9, ticarethane ve sanayide yüzde 18 zam yapıldı. Döviz kurlarını bir önceki aya göre düşüş trendine geçtiği bir dönemde bu zamların mantıklı bir açıklaması olmalı” dedi.

Temel girdilere yapılan zamların A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatını artıdığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle elektrik ve doğal gaz gibi lokomotif ürünlere yapılan zamlar enflasyonun daha da yükselmesine sebep olur. Enflasyonu düşürmek için alternatif aranırken son yapılan elektrik ve doğal gaz zammı enflasyonu daha da yükseltecektir. Esnaf ve sanatkarımız için en önemli maliyet unsurlarının başında elektrik ve doğal gaz geliyor. Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde lokomotif ürünlere yapılan zamlar, maliyetleri artırarak tüm kesimleri olumsuz etkiliyor. Bu zamlardan kaçınılarak geri alınması esnafı ve halkımızı rahatlatır enflasyonu düşürür” diye konuştu.

“ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ İÇİN ZAMLAR GERİ ALINMALI”

Döviz kurlarının önceki aylara göre daha düşük olmasına rağmen yapılan son zamların düşündürücü olduğunu ifade eden Palandöken, “Dolar kuru Eylül ayına göre Ekim ayına daha düşük başladı. Buna rağmen elektrik ve doğal gaz zamları devam ediyor. Eylül ayında yapılan son zamda dolar 6.51 seviyelerindeyken Ekim ayında 6.03'e kadar düştüğü bir zamanda bu zamların açıklanabilir bir tarafı yok. Önümüzdeki dönemde enflasyonun daha fazla yükselmemesi için yapılan zamların geri alınması ve mümkün olduğunca zamdan kaçınılması gerekir. Özellikle enerji gibi çok yoğun bir şekilde girdi olarak kullanılan lokomotif ürünlere zam yapılmamalı. Çünkü enerji kalemlerine gelen fiyat artışı tüm mal ve hizmetlerin fiyatını artırmaktadır. Bu da enflasyonu artırmakta halka hayat pahallığı olarak yansımaktadır. Yapılması gereken zamlardan oldukça kaçınıp enerji sektöründe mecbur kalmadıkça zam yapılmamalı” şeklinde konuştu.

İHA