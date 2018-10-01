TIR garajı AVM olacak

Mahmutbey-Bahçeşehir yolundaki eski TIR parkına Tekinalp Holding tarafından outlet alışveriş merkezi inşa ediliyor. 65 bin metrekarelik AVM’nin Mart 2019’da açılması planlanıyor.

İstanbul'da Mahmutbey- Bahçeşehir yolunda bulunan eski TIR parkının arazisine alışveriş merkezi (AVM) inşa ediliyor. Tekinalp Holding tarafından hayata geçirilen Selway Outlet adlı proje, 65 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. Seri sonu ve ihraç fazlası ürünlerin satıldığı “outlet” konseptiyle inşa edilecek AVM'nin Mart 2019'da açılması planlanıyor. E- 80 İstanbul Edirne-TEM Otoyolu'nun her iki tarafında hizmet verecek olan AVM, birbirine köprüyle bağlı olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün faaliyete geçmesinin ardından TIR parkının atıl hale geldiğini ifade eden Tekinalp Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tekinalp, “Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait arazide 10 yıl daha kira sözleşmemiz vardı. Araziyi ekonomiye kazandırmak istedik. Bölgedeki ihtiyaçları da gözeterek az katlı bir AVM yatırımı gerçekleştirmeye karar verdik” dedi.

70'E YAKIN MAĞAZASI VAR

Alışveriş merkezinde 70'e yakın mağazanın olacağını kaydeden Mehmet Tekinalp, projeyi şöyle anlattı: “İzmir Çeşme Otoyolu'nda 15 yıldır hizmet veren Selway Outlet'in konseptini Ispartakule'ye taşıyacağız. Yolculuk sırasında müşteriler otopark sorunu çekmeden, hızlıca ihtiyaçlarını karşılayıp yola devam etmek istiyor. İsteyen yemek yiyip kahvesini içecek, isteyen indirimli tekstil ürünleri satın alabilecek. TEM Otoyolu'nun İstanbul aksı üzerinde benzer bir alışveriş alanı yok. Hem İstanbul'a gelenlere hem de İstanbul'dan gidenlere hizmet verecek. Ayrıca bölgede çok sayıda nitelikli konut projesi var. Buralarda yaşayanlar da yürüyüş yoluyla Selway Outlet'e ulaşabilecek.”