Türk Lirası faiz artışının kazançlarını geri veriyor

Merkez Bankası son üç haftada faizleri 425 puan artırmasına rağmen Türk Lirası bugün 4.70 sınırına kadar dayandı. Merkez'in faizleri 300 puan artırdığı gün dolar/TL 4.52'ye kadar gerilemişti.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz toplantılarına odaklanan piyasalarda seçim sonrası ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve ekonominin aşırı ısındığı endişeleri TL’nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oluyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de yüzde 1.13 düşüşle 94,232 puan seviyesindeydi.

TÜRK PİYASALARI 1.5 GÜN KAPALI

Genel olarak TL cinsi varlıklara yönelik algının oldukça negatif olduğuna dikkat çeken analistler, bayram tatili öncesinde likiditenin oldukça azaldığını, risk almak istemeyen yatırımcının çıkışlarının yanı sıra lokal döviz talebinin görüldüğünü belirtiyor. Türkiye piyasaları sadece 1.5 gün gibi nispeten kısa bir süre kapalı kalacak ancak bu süreçte varlık alım programının nasıl bir seyir izleyeceğine dair sinyal verilmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası’nın faiz toplantısı gerçekleşecek.

FAİZ ARTIRIMINA RAĞMEN…

Öte yandan Fed’in bu akşam sonuçları açıklanacak olan toplantısında faizleri artırmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak yatırımcılar asıl olarak ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesi beklenen önümüzdeki dönemde para politikasındaki sıkılaştırmanın nasıl bir şekil alacağı hakkında ipuçlarına odaklanıyorlar. TCMB’nin Nisan ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımına rağmen TL cinsi varlıklarda bozulma sürüyor.

Dolar/TL bugün bir ara yüzde 2’nin üzerinde yükselerek 28 Mayıs’tan bu yana en yüksek olan 4.6975’e gelirken, TCMB’nin son faiz artırımı ile elde ettiği kazançları tamamen sildi. Öte yandan 10 yıllık tahvil faizi dünkü kapanışa göre 67 baz puan yükselişle yüzde 16.25’e yükseldi. İki yıllık gösterge tahvil getirisi ise yüzde 19’u aştı.

CDS’LER BEŞ YILIN ZİRVESİNDE

Türkiye’nin dolar cinsi eurobondları verim eğrisi genelinde düşerken, Türkiye’nin beş yıllık iflas takası primleri (CDS) dünkü kapanışa göre 9 baz puan yükselerek Aralık 2016’dan beri en yüksek seviye olan 305 baz puana geldi. Öte yandan TL’nin iki hafta ve bir ay vadeli opsiyonlarının volatilitesi dokuz buçuk yılın zirvesine yükseldi. Hareket işlemcilerin 24 Haziran’daki seçimlerin ilk turunu kapsayan dönemde TL’de daha fazla oynaklık olacağına ilişkin pozisyon aldıklarına işaret etti

ASH: PİYASA İKNA OLMADI

Bluebay Asset Management’ten Timothy Ash, Fed ve ECB toplantılarının yaklaşmasının yanı sıra yaklaşan bayram tatili nedeniyle likiditenin oldukça azaldığını söyleyerek, “Muhtemelen gelecek haftaki ihalelerde piyasa yapıcılığı görevini ifa ederek piyasayı desteklemeleri beklenecek olan bankalar da portföylerini hafifletiyor” dedi. “TCMB’nin istenen yeniden dengelenmeyi sağlayacak döviz düzeltmesi için gereğinden fazla olan 500 baz puanlık faiz artışına rağmen piyasa hala ikna olmuş değil” diyen Ash şöyle devam etti:

“Bence bunun nedeni Erdoğan’ın Londra ziyareti sonrası kendisinin makro politika içgüdülerine güvenin sıfır olması. Görüşleri çok uç, alışılagelmişin dışında ve piyasa dostu değil. İnsanlar seçimleri kazanması halinde 500 baz puanlık faiz artışını geri döndürüp, alışılagelmişin dışında para politikasına dönüş yapıp yapmayacağından veya para politikasına daha fazla müdahil olup olmayacağı konusunda ikna olmuş değil.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mayıs ayında Londra’da yaptığı bir söyleşide Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle “para politikalarında daha etkin bir başkan” görüntüsü vermeye mecbur olduğunu söylemiş, bu açıklamalar ise piyasalarda sert dalgalanmalara neden olmuştu. TL varlıklara risk iştahının azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor. Öte yandan ekonomideki ısınma ve yılın kalanında bunu artıracak politikalar izlenecek olma olasılığının da yatırımcıyı endişelendirdiği belirtiliyor.

TCMB’nin faiz artırımından olumsuz etkilenen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinde de yükseliş söz konusu. Buna göre PPK kararı öncesi son işlemde yüzde 18.27 seviyesinde olan gösterge iki yıllık tahvil faizi bugün itibariyle 85 baz puan yükseldi. Dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.90, valörde sonra son işlemde yüzde 18.97 seviyesinde olan getiri bugün yüzde 19.12’ye kadar yükseldi. Bugün spot

kapanışta ortalama yüzde 19.08 seviyesindeydi.

REUTERS