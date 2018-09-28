Twitter banka dolandırıcılarının ilanlarını ‘sponsorlu’ çıkıyor

Uygun vadeli kredi ve kart aidatı alma bahanesiyle vatandaşın banka bilgilerini çalmaya çalışan dolandırıcılar Twitter'a 'sponsorlu' ilan veriyor. Twitter dolandırıcıların ilanlarını yayımlıyor. Sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtsız bırakan sosyal medya platformu suça alet oluyor. Tüketici dernekleri son aylarda bu konuda pek çok şikayet aldıklarını söylüyor.

Vatandaş son günlerde bankalarla ilgili olan haberi her zamankinden daha fazla merak ediyor. Bütçeler daraldıkça kredi ihtiyacı artıyor. Faizler de bu haldeyken vatandaş kredi çekmekte zorlanıyor.

Dolandırıcılar için ise vatandaşın banka hassasiyeti hiç olmadığı kadar fazla istismar ediliyor. Dolandırıcılar Twitter’a verdikleri ilanlarla vatandaşı kendi kurdukları paravan internet sitelerine çekmeye çalışıyor. Twitter da bu ilanlara alet oluyor.



Twitter konuyla ilgili olarak sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtsız bıraktı.



Tüketici Sorunları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu Twitter’ın alet olduğu bu ilanların suç olduğunu platformun ilan verenlerin tüzel kimliğini araştırması gerektiğini söyledi. Ağaoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bankalar Birliği’nin BDDK’nın bu konuda harekete geçmesi lazım. Sosyal medya platformları suça alet oluyor. Twitter kendisine ilan veren kişilerin ilanlarını ve kim olduklarını kontrol etmeli” diye konuştu.

UYGUN KREDİ VE KART AİDATİ İADESİ BAHANESİ

Bankaların internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar zaman zaman uygun vadeli kredi, zaman zaman ise kart aidati iadesi gibi hizmetler sundukları iddiasıyla vatandaşı kandırıyorlar.



Banka sitelerinin gerçek arayüzleri taklit edilerek vatandaştan müşteri numarası ve internet şubesi şifresi isteniyor.

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