Vatandaş geçim derdinde, bankalar kâr peşinde

Krizin finans kesimini teğet geçip geçmeyeceği tartışılırken, bankacılık sektörü hizmet ve yüksek faiz gelirleri sayesinde ilk 8 ayda 38 milyar net kâr elde etti. Üstelik takipteki alacaklardan alınan faiz geliri yüzde 209 arttı.

Türkiye yüksek enflasyon ortamında hızla ekonomik daralmaya doğru ilerlerken, giderek derinleşen kriz özellikle dar gelirli ve yoksul vatandaşı etkiliyor. Yıl başından bu yana tahsil edilemeyen borçlar katlanarak artarken, konkordatoya başvuran şirket sayısı 3 bini aştı. Bir tarafta bu sürecin bir bankacılık krizine dönüşüp dönüşmeyeceği konusu tartışılırken, diğer tarafta Ocak- Ağustos 2018 itibarıyla yılın ilk 8 aylık döneminde bankacılık sektörü ‘önemli' kâr rakamına ulaştı. Sektörün net kârı Ocak-Ağustos döneminde 38 milyar 46 milyon TL olarak gerçekleşti.

BATIKTAN REKOR FAİZ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, geçen ağustos ayında bankaların toplam aktif büyüklüğü 4.5 trilyon liraya yükseldi. Yılın sadece sekizinci ayında elde edilen kâr 4.5 milyar lira ile en iyi ağustos kârı oldu. Aylık bazda kredilerden alınan faiz gelirleri de yüzde 23 artarken mevduatlara verilen faizler de yüzde 12 arttı.

Kredi faizlerinde dudak uçuklatan seviyelere çıkan oranlar, bankaların elde ettikleri faiz gelirlerinin de rekor seviyelerde artmasını sağladı. Toplam faiz gelirleri, Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 41.5 arttı. Bankalar ilk sekiz ayda 221.8 milyar lira faiz geliri elde etti. Bu tutarın 178.3 milyar lirasını kredilerden alınan faizler oluşturdu.

Kredilerden alınan faizler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40.4 arttı. Tüketici kredilerinden elde edilen faiz geliri yüzde 20.8 artarak 36.8 milyar liraya çıktı. Ticari kredilerden 24.1 milyar lira, kredi kartlarından ise 6.7 milyar lira faiz geliri elde edildi. En dikkat çekici artış ise takipteki kredilerden alınan faizlerde görülüyor.

Bankalar 2017 Ocak-Ağustos döneminde bu kalemden 770 milyon TL faiz geliri elde etmişti. 2017 sonunda ise bu tutar 1.2 milyar liraya çıkmıştı. Bu yıl ise 8 ayda takipteki alacaklardan elde edilen faiz geliri yüzde 209 gibi rekor bir düzeyde artarak 2.3 milyar lirayı aştı. Bu arada artan mevduat faizleri de mevduata ödenen faiz tutarının geçen yıla oranla yüzde 43.7 artmasıyla 83.9 milyar liraya ulaştı.

Deli dumrul ücretler 30 milyar gelir getirdi

Bankaların vatandaştan aldığı, ‘deli dumrul' olarak da nitelendirilen ücret, komisyon ve hizmet gelirleri de getirilen sınırlandırmalara rağmen her yıl katlanarak artıyor. 2017'nin ilk sekiz ayında bankacılık hizmetlerinden 18.2 milyar lira gelir elde eden sektör bu yıl 22.6 milyar lira kazandı. Kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir ise geçen yıl ilk 8 ayda 5.3 milyar lira olurken, bu yıl aynı dönemde 7 milyar lirayı aştı. Böylece toplam deli dumrul ücretler geliri 30 milyar lirayı buldu.

Toplam faiz dışı gelirleri sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.8 daha fazla oldu. Böylece, ücret, komisyon, bankacılık hizmetleri, alınan kâr payları gibi faiz dışı gelirlerin toplamı 47.4 milyar lirayı buldu.