Türkiye'de en fazla gelir vergisi tahakkuk eden kişi ve kurumlar açıklandı. Listede ünlü isimler de bulunuyor. İşte vergi rekortmenleri listesinde göze çarpanlar.

Türkiye’de en fazla gelir vergisi tahakkuk eden kişi ve kurumlar açıklandı. Enka Holding’in kurucusu vefat eden iş insanı Şarık Tara 53 milyon 583 bin TL ile şahıslar bazında birinci oldu. Şirket bazında Merkez Bankası vergi rekortmeni oldu. Bankaya 3 milyar 91 milyon 367 bin TL ile gelir vergisi tahakkuk etti.

53 KİŞİ İSMİNİ AÇIKLAMADI

2016 yılında açıklanan listede bulunan 53 kişi isminin açıklanmasını istemezken bu yıl da ilk 100’de bulunan 53 kişinin ismi açıklanmadı.

ŞARIK TARA İLK SIRADA

2016 yılında listenin ilk sırasında yer alan Semahat Sevim Arsel, 46 milyon 885 bin 202 TL vergi ile listenin ilk sırasında yer alıyordu.

2017 yılının listesinde ilk sırada yer alan Şarık Tara’ya tahakkuk eden vergi ise 53 milyon 583 bin 488 TL oldu.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Acun Ilıcalı 2016 yılındaki vergi rekotmenleri listesinde 7 milyon 230 bin TL ile 36. sırada yer alırken, 2017 yılında 7 milyon 977 bin 843 TL ile 42. sıraya geriledi. Ilıcalı son yıllarda yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor buradaki düşüşünü kurumlar vergisini daha fazla ödeyerek telafi etmiş olabilir.



Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da 2017 yılında tahakkuk eden 4 milyon 816 bin TL’lik vergi ile listede 93. sırada yer alıyor. Tatlıtuğ’un ismi 2016 listesinde yer almıyordu.



Cem Yılmaz 2016 listesinde 4 milyon 712 bin 274 lira ile 89. sırada yer alırken 2017 yılında ilk 100 listesinde ismi yer almadı.



Twitter’ın Türkiye’de avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak tahakkuk eden 18 milyon 331 bin 872 milyon TL ile 2017 listesinde 10. sırada yer alıyor. Gürkaynak’ın ismi 2016 listesinde yer almıyordu.



İşte Türkiye’de en fazla vergi ödeyecek isimler:

