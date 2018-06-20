Yargının durduramadığı proje: Bahçeşehir Gölet

Tüm mahkeme kararlarına karşın inşaatı hızla süren Bahçeşehir Gölet inşaatında yargı tekrar iptal kararı aldı. Danıştay 13. Dairesi, gölet bölgesini betonlaştıran inşaatın ihalesi için verilen yürütmeyi durdurma kararına Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan itirazı reddetti. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, hukukun rant uğruna ayaklar altına alındığını belirterek inşaatın hala sürmesine tepki gösterdi.

İstanbulluların tepkisini çeken Bahçeşehir gölet bölgesindeki lokanta, kafeterya, mağaza ve ofis inşaatına karşı başlatılan hukuk mücadelesinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Başakşehir Bahçeşehir'de 13 bin 500 metrekarelik alana hasılat paylaşımı ile rekreasyon projesi yaptırılması için 2015 yılında Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalenin iptaline ilişkin iki dava açılmıştı.

CHP'li meclis üyeleri ve Bahçeşehirliler Derneği Gölet Gönüllüleri tarafından ihalenin iptali istemi ile açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları çıktı. Başakşehir Belediyesi ve 103 milyon liralık ihaleyi alan Atmaca Gayrimenkul alınan yürütmeyi durdurma kararlarının iptali için Danıştay'a başvurdu. İlk başvuruyu 1 Kasım 2017 tarihinde karara bağlayan Danıştay 13. Dairesi, ihalenin iptali için verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması talebini reddetmişti.

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Danıştay 13. Dairesi, ikinci davayı da 22 Mayıs 2018 tarihinde karara bağladı. Başakşehir Belediyesi ve Atmaca Gayrimenkul'un ihalenin yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itiraz, Danıştay 13. Dairesi tarafından reddedildi. Danıştay, başvurunun; ihale işleminin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığına oy birliği ile karar verdi.

HUKUK VE YEŞİL KATLEDİLDİ

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, mahkemelerin defalarca iptal ettiği ucube projenin mimarının şu an İBB Başkanı olan eski Başakşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal olduğuna dikkat çekti. Ataman, Uysal'ın avukat kimliğine vurgu yaparak “Uysal, hukukçu kimliği ile bütün hukuku katletti. Bahçeşehir'i katleden zihniyet şimdi İstanbul'u yönetiyor. Hukuka karşı direnen avukat bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Mevlüt Uysal'ın hukukçu kimliğine rağmen hukuksuzluk devam ediyor” dedi. Rant uğruna yeşilin de hukukun da katledildiğine vurgu yapan Ataman “Millet bahçeleri yapacağını müjdeleyenler rant için mevcut bahçelerimizi, parklarımızı, yeşil alanlarımızı betonlaştırıyor. Millet bahçesi vaat edenler, Bahçeşehir'de gözümüzün önünde milletin bahçesini yok etti. Milletin bahçesini beton bahçesine çevirdiler. Millete bahçelerde yuvarlanma sözü veriyorlar ama var olan parklarda yuvarlananların önüne inşaat diktiler” diye konuştu. Bahçeşehirliler Derneği de yaptıkları açıklamada “Gölette gerçekleşen yapılaşmaların kanunsuz sürdürüldüğü, yürütmesinin durdurulması gerektiği kararı yinelendi. İnşaatların durdurulması gerekiyor. Eğer karar uygulanmaz ise görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız” denildi.

FETÖ AYRINTISI

Danıştay kararında ihaleyi alan Atmaca Gayrimenkul’un “vekili” olarak yine FETÖ bağlantısı nedeniyle mal varlığına el konulan avukat İrfan Öge'nin adı yer aldı. Danıştay'ın verdiği ilk kararda da avukat olarak Öge'nin ismi vardı. İrfan Öge, Fethullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin parasını ödeyen Katırcıoğlu Ailesi’nin avukatlarından. Kaynak Holding soruşturması kapsamında Öge'nin mal varlığına ocak 2017'de el konuldu. Öge, 2016 yılında 7 ay boyunca Başakşehir Belediyesi'nin de avukatlığını yaptı. Öge'nin FETÖ soruşturmaları kapsamında malvarlığına tedbir konulması nedeniyle belediye ile ilişiği kesilmişti. Atmaca Gayrimenkul A.Ş de bir yıldır bu avukat ile çalışmadıklarını açıklamıştı.