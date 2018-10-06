Adnan Oktar’ın villası tartışma konusu oldu

Boğaziçi ön görünümünde yer almasına rağmen bugüne kadar Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün ekipleri bölgeye girip detaylı bir çalışma yapmamasını eleştiren İBB Meclisi eski üyesi Hüseyin Sağ, “Ağaçlık alanda bulunan bir binanın 1986 yılında alınmış izin belgesi var. Ancak, yıllar içinde araziye 20’den fazla ek yapı inşa edildi, bunlar yapılırken Boğaziçi İmar Müdürlüğü neredeydi?” dedi.

Adnan Oktar grubunun yıllardır kullandığı Kandilli’deki villanın bulunduğu arazide onlarca kaçak yapının yıkım işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz’da başlatılan operasyonlar sonucunda, 169 şüpheli tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü 25 Temmuz 2018 tarihinde 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğinin tespit etmişti.

1 Ağustos 2018 günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni, daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için yıkım kararı verdi.

15 Ağustos 2018 tarihinde yeniden toplanan encümen parsellerin sahibi ve maliklerine 176 bin lira para cezası kesti. Villa ve diğer yapıların devredildiği TMSF, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına bir yazı göndererek yıkımın ertelenmesi için bir aylık süre verilmesini istedi. Yıkım bir ay ertelendi, süre 1 Ekim’de doldu. Geçtiğimiz günlerde TMSF villa ve diğer yapılardaki kıymetli eşyaları taşıdı. 4 Ekim günü sabah saatlerinde de İBB ekipleri villaya iş makineleri ile gelerek yıkım işlemlerine başladı.

BOĞAZİÇİ İMAR BUGÜNE KADAR NEREDEYDİ?

Boğaziçi ön görünümünde yer almasına rağmen bugüne kadar Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün ekipleri bölgeye girip detaylı bir çalışma yapmamasını eleştiren İBB Meclisi eski üyesi Hüseyin Sağ, “Ağaçlık alanda bulunan bir binanın 1986 yılında alınmış izin belgesi var. Ancak, yıllar içinde araziye 20'den fazla ek yapı inşa edildi, bunlar yapılırken Boğaziçi İmar Müdürlüğü neredeydi?” dedi.

YIKIM AĞAÇLAR İÇİN YAVAŞ SÜRDÜRÜLÜYOR

ADNAN Oktar’ın Kandilli’deki villasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi. Bu yüzden 3 gün sürmesi beklenen yıkımın 1 hafta sürebileceği kaydedildi.