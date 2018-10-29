Havalimanı bahane, rant şahane

İstanbul’un yeni havalimanını inşa eden konsorsiyum, bölgedeki 10 milyon metrekarelik kamu arazisinin üst kullanım hakkını 49 yıllığına aldı ve İstanbul Airport City adlı bir proje geliştirdi.

76.5 milyon metrekare alana sahip olan ve dün açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın arkasında büyük bir gayrimenkul projesi var.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek bedelli projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın 2013 yılında yapılan ihalesini 22 milyar 152 milyon Euro‘luk teklifle Cengiz – Kolin – Limak – Kalyon – Mapa Ortak Girişim Grubu kazandı.

Hükümet, 2 Ocak 2014 tarihli kararıyla üçüncü havalimanı projesi kapsamındaki İmrahor, Tayakadın ve Yeniköy Ağaçlı, Akpınar ve İhsaniye köylerindeki araziler için hiçbir geçerli gerekçe göstermeden, TOKİ tarafından ‘acele kamulaştırma' yapılması kararı aldı.

Ardından, 76.5 milyon metrekare alana çıkartılan 3’üncü havalimanı kamulaştırma sahasında 10.5 milyon metrekare alan yerleşim yeri olarak ayrıldı. Bu arazinin üst kullanım hakkı önce 25 ardından 49 yıllığına Cengiz – Kolin – Limak – Kalyon – Mapa Ortak Girişim Grubu’na verildi.

İstanbul’un kuzeyinde 2 milyon 330 bin ağaç kesilerek hayata geçirilen İstanbul'un yeni havalimanının geliştiricileri tahsis edilen arazi için İstanbul Airport City adını taşıyan bir proje hazırladı.

2 bin 500 konut, 3 otel, sağlık kampüsü, serbest bölge, ofis, lojistik ve alışveriş merkezinin bulunacağı projede 5 bin kişilik cami yer alacak. Yeni inşa edilen metro hattına doğrudan erişimi olan Airport City, köprü, hızlı tren ve limanlarla bağlantılı olacak.

6 milyar Euro değerindeki projeyi inşa etmek için hali hazırda yatırımcı aranıyor. Havalimanının geliştiricileri inşa edilen toplam 1 milyon 550 bin metrekarelik alandan 49 yıl boyunca kira geliri elde etmeyi planlıyor.

Yeni havalimanı projesinin etrafına sadece yeni 10 bin nüfuslu bir kent kurulmayacak. 4.5 milyon metrekarelik serbest bölge ve lojistik merkezinin kurulması da planlanıyor. Eğitim kampüsleri, ofis alanları, bilişim vadisi ve hastaneye ev sahipliği yapacak.

İŞTE YENİ HAVALİMANI’NA KURULACAK YAŞAM ALANLARI

BİRİNCİ FAZ: İstanbul Airport City projesinin merkezindeki 420 bin metrekarelik alanda 450 bin metrekarelik kiralanabilir alan inşa edilecek. İçerisinde otel, Hastane, AVM, Ofis ve Konut alanları ile Cami olacak.

İKİNCİ FAZ: Doğu Bölgesi 775 bin metrekarelik büyüklüğe sahip ve içerisinde 750 bin metrekarelik kiralanabilir alan olacak. Fuar Merkezi, outlet, otel, ofis, eğitim, sağlık, konut, THY kampüs, cami yer alacak.



ÜÇÜNCÜ FAZ: T2 Bölgesi, 2. terminal binası ile aynı anda inşa edilecek. İçerisinde otel, AVM, ofis ve konut alanları olacak.

Airport City projesinin kurulacağı arazide yapılacak inşaatların uçuş mania raporu dışında hiçbir limiti bulunmuyor. İmar, inşaat ruhsatı ve iskan gibi konularda yaşanan süreçler de yerel yönetimlerle değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülecek.