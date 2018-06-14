14 Haziran Süper Loto sonucu: MPİ açıkladı, Süper Loto’da dudak uçuklatan ikramiye!

Milli Piyango İdaresi'nin şüphesiz en çok kazandıran oyunlarından biri Süper Loto... Bir aydır devreden oyunda büyük ikramiye çığ gibi büyüdü. Bu hafta büyük ikramiye ve talihli şehir merak ediliyor ve internet üzerinden Süper Loto sonucu araştırmaları yapılıyor. İşte MPİ 14 Haziran Süper Loto sonucu....

Süper Loto sonucu belli oldu. Vatandaşlar Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilmeye çalışıyor. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 9 milyon 698 bin TL belirledi. İşte haftanın şanslı numaraları…

14 HAZİRAN MPİ SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi, canlı yayında, noter huzurunda Süper Loto çekilişini gerçekleştirdi.

8, 9, 11, 22, 26, 43

DEVİR GELDİ İKRAMİYE BÜYÜYOR





SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

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