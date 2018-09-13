15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi, ‘Gençliğe Hitabe’yi ezberleyecek

Ardahan'da girdikleri halı sahadan spor malzemesi çalan iki hırsızdan yaşı küçük olan M.K.'ya mahkeme ceza yerine adeta ödül verdi. Hırsızlardan D.M. (17) tutuklanırken, M.K. (15) denetimli serbestlik yükümlülüğü gereğince Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve İstiklal Marşı'nı ezberleyecek. M.K. ayrıca Ömer Seyfettin'in kitaplarını da okuyup özetleyecek.

Olay, geçen 11 Eylül günü Halil Efendi Mahallesi’ndeki semt sahasında meydana geldi. M.K. ve arkadaşı D.M., girdikleri halı sahadan spor malzemesi çaldı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan iki arkadaş, adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden D.M. tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk M.K.’ye ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık’ suçundan denetimli serbestlik kararı verildi. Hakim, M.K.’nin denetimli serbestlik yükümlülüğü gereğince Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni ve İstiklal Marşı’nı ezberlemesini istedi. Hakim ayrıca M.K.’nin Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı’nın ezberledikten sonra okuması ile Ömer Seyfettin’in Kaşağı, Gizli Mabet, Diyet, Efruz Bey, Pembe İncili Kaftan, Perili Köşk ve Falaka kitaplarından her hafta birini okuyup özetini anlatmasını talep etti. M.K.’nin yükümlülüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetlenecek. Deniz BAŞLI ARDAHAN, (DHA)