2 balıkçının öldüğü kaza… ‘Tekne benim değil’ dedi, Meteoroloji’yi suçladı!

İstanbul Beylikdüzü’nde 2 yıl önce alabora olan ve iki balıkçıya mezar olan teknenin sahibi sanık Yılmaz Bodur, ifadesini değiştirdi. Bodur, teknenin hayatını kaybeden balıkçılara ait olduğunu savundu. Bodur ayrıca kaza için "Fırtına uyarısı yapılmamıştı" diye Meteoroloji'yi de suçladı.

İstanbul Beylikdüzü’nde 29 Aralık 2016'da meydana gelen olayra; fırtına yüzünden alabora olan balıkçı teknesinde İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman hayatını kaybetti. Batan teknede bulunan Yılmaz Budur ise boğulmak üzereyken kurtuldu. Başlatılan soruşturma sonucunda balıkçı teknesinin sahibi Yılmaz Budur hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“DENİZE ÇIKILMASINA MANİ BİR HAL YOKTU”

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanık Yılmaz Bodur; emniyette verdiği ‘teknenin kendisine ait olduğu yönündeki’ ifadesini reddetti. Yılmaz Budur; batan teknenin aslında hayatını kaybeden Hüseyin Karaman ve İlyas Bostancı'ya ait olduğunu savundu. Bodur, “Polis tutanağa yanlış geçti. Ben ‘Kendilerine ait’ diye söyledim. Zapta ise ‘Kendimize aittir' şeklinde geçmiş. Suçlamayı kabul etmiyorum'' dedi.

METEOROLOJİ’Yİ SUÇLADI!

Yılmaz Bodur, meterolojinin o gün ‘denize çıkılmamasına dair’ uyarı yapmadığını savunarak “O gün denizde çok tekne vardı. Rüzgar sertti ancak denize çıkılmasına mani bir hal yoktu” diye konuştu.

“KARDEŞİM 600 LİRAYA ÇALIŞIYORDU”

Hayatını kaybeden Hüseyin Karaman'ın kardeşi İbrahim Karaman ise duruşmada, “Ben yaşananları görmedim. Halam kardeşimin denizde kaybolduğunu söyledi. Akşam da teknenin battığını öğrendik. O gün hava aşırı derecede soğuk ve yağmurluydu. Deniz dalgalıydı. Gece kardeşim Hüseyin ile telefonda görüşmüştüm, ‘araba almaya gideceğiz’ demişti. Çalışmayacaklarını söylemişti. Tekne kardeşimin iddiaları da tamamen asılsız, kardeşim sanık Bodur'un teknesinde haftalık 600-700 TL karşılığında çalışıyordu.” dedi.

“TEKNE SANIĞA AİTTİR”

Duruşmada hayatını kaybeden Hüseyin Karaman'ın diğer kardeşi Ziynet İmir de batan teknenin ağabeyinin değil, sanık Yılmaz Bodur'a ait olduğunu hatta batan tekneyi de Bodur'un yaptığını söyledi.

“TEKNE KİME AİT BİLEMİYORUM”

Tanık olarak dilenen Ambarlı Limanı Kooperatif Başkanı Aytaç Saydam ise “Rahmetliler bana gelip, ‘Başkanım biz bu tekneyi kullanıyoruz. Limanda bize de yer verebilir misin?' dediler. Belgeleri olmadığı için vermedim. Limanın yanında sorumluluk alanımız dışında bir cep var onlar da orada barındılar. Belgeleri olmadığı için teknenin sahibi hangisi bilemiyorum” diye konuştu.

“BATIYORUZ” ANONSU

Limanın Güvenlik Bot Kaptanı Turgay Sorhun tanık olarak verdiği ifadede olay günü telsizden, “Batıyoruz, batıyoruz” şeklinde anons geldiğini söyleyerek, “Biz olay yerine gittiğimizde Yılmaz (Sanık), İlyas'ı (Ölen) sudan çıkarıyordu. İlyas'ı bize verip Hüseyin'i aramaya devam etti” dedi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.