25 Kasım Hadi ipucu sorusu Kopilot Özel Yarışması: Tesla’nın içinde uzaya gönderilen depolama cihazının adı nedir?

Hadi 25 Kasım ipucu sorusunu internet üzerinden yayınladı. Yarış severler merakla Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Bu akşam 20.30'da takipçileriyle buluşacak olan Hadi, doğru cevapları bilenlere 30 bin liralık ödül verecek. Bu akşamki soru teknolojiden geliyor. Tesla’nın içinde uzaya gönderilen depolama cihazının adı nedir? İşte Hadi ipucunun cevabı...

Hadi bu akşam Kopilot Özel Yarışması'yla 20.30'da yarışseverlerle buluşacak. Kısa zaman önce Elon Musk'ın kırmızı spor bir otomobili uzaya gönderişini hepimiz heyecanla izledik. Bugünkü ipucumuz bu önemli olaydan geliyor. Tesla'nın içinde uzaya bir de gizli bir mesaj gönderildi. Bu mesajı içinde barındıran ve milyarlarca yıl bozulmadan kendini koruyabilen bu depolama cihazının adı nedir?

HADİ 25 KASIM İPUCU SORUSU KOPİLOT ÖZEL YARIŞMASI: ELON MASK SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

CEVAP: ARC

ARC HAKKINDA

Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan “Arch” isimli cihaz, Southampton Üniversitesi’nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından uzun süreli veri arşivleme amacıyla kuvars kristalleri kullanılarak dizayn edilmiş. Küçük bir DVD diskini andıran Arch, uzayın zorlu şartlarında hiç bozulmadan milyarlarca yıl kalabiliyor.

ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, kargosunda spor otomobil taşıyan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy’i başarıyla uzaya fırlattı.

Kiraz kırmızısı elektrikli Tesla’nın tekerleri uzay giysilerinden yapılmış, yolcunun kemeri de takılı. “Astronot” şoförün yanına da uzaylılarla karşılaşırsa diye kullanışlı bir not iliştirilmiş: “İnsanlar tarafından Dünya’da yapılmıştır.”

Elon Musk bir süredir uzaya fırlatılacak güçlü bir roketin gezegenimizi çevreleyen yüksek enerjili radyasyon kemerinden geçerek uzayın derinliklerine yol alacağı bir misyon için çalışmalarını sürdürüyordu.

SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, Musk’ın Tesla spor arabasıyla beraber Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Uzay üssü yakınlarında toplanan yüzbinlerce kişi gökyüzüne bakarak bu tarihi ana tanık oldu.