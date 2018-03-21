Adaleti karıştıran emsalsiz atama!

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun 2 yıl içindeki emsalsiz atamaları adalet dünyasını karıştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan HSK Başkan vekili Mehmet Yılmaz "Danıştay Başkanı'nın kızına özel bir uygulama yok, aynı durumda olan 27 kişi daha var." dedi.

Gonca Hatinoğlu 2016’da önce açıktan atama ile Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine getirildi. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi’ne uzman olarak geçti. Burada avukatlık stajını tamamladı ve hakimlik sınavına girip kazandı. Önceki gün de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çekilen ve annesi Zerrin Güngör’ün de katıldığı kura töreni ile, Elazığ Hakimliğine atandı.

ELAZIĞ KAĞIT ÜZERİNDE

Ancak Gonca Hatinoğlu Elazığ’a hiç gitmeden ve 24 saat içinde bu kez Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesine alınarak, Elazığ hakimliğinden Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine atandı. Böylelikle 2 yıl içinde önce Saray’da müşavir ve uzman, ardından da avukat ve hakim oldu. İlk görev yeri de kağıt üzerinde kaldı. Tecrübesi bulunmamasına rağmen, Yargıtay Tetkik hakimi oldu. 1980 doğumlu Hatinoğlu’nun eşi Volkan Hatinoğlu da Cumhurbaşkanlığı Sarayının inşaatını yapan firmada yönetici olarak çalışmaya başlamıştı.

“AYNI DURUMDA OLAN 27 KİŞİ DAHA VAR”

Konuyla ilgili konuşan Hakim Savcılar Kurulu (HSK) Başkan vekili Mehmet Yılmaz ise “Danıştay Başkanı’nın kızına özel bir uygulama yok, aynı durumda olan 27 kişi daha var.” dedi.

ANNE KIZ ÖDÜLÜNÜ ALDI

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş bu atama konusunda ”Danıştay'ın Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı, avukatlık stajını Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapmıştı… Eşi Volkan Hatinoğlu da Saray'ı inşa eden şirkete yönetici olarak atandı. Şimdi Gonca Hanım VİP Hakim oldu. Annesi Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında cüppesini iliklemeye çalışmıştı, kızı da ödülünü aldı” dedi.