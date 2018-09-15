Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adana’da otomobil kafeye daldı! Yaralılar var

Adana’da bir otomobil çok sayıda vatandaşın olduğu kafeye daldı. Kaza anında kafede bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

android-time 21:37 15 Eylül 2018
Haberler Gündem
Adana’da bir otomobil çok sayıda vatandaşın olduğu kafeye daldı. Kaza anında kafede bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 EVU 52 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda vatandaşın bulunduğu kafeye daldı.

İLGİLİ HABERİstanbul'da özel halk otobüsü dükkana girdi! Yaralılar varİstanbul'da özel halk otobüsü dükkana girdi! Yaralılar var

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 21:4615.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar