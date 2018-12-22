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Adıyaman’da bakır madeninde göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman'da, bakır madeninde bir göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Güral Karadoğan (20), arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Karadoğan, yaşamını yitirdi.

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Adıyaman’da bakır madeninde göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi
Adıyaman'da, bakır madeninde bir göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Güral Karadoğan (20), arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Karadoğan, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan yolunun 30'uncu kilometresindeki bakır madeninde meydana geldi. Madende işçi olarak çalışan Güral Karadoğan, tünelde olduğu sırada göçük meydana geldi.

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Göçük altında kalan Karadoğan, arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Karadoğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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