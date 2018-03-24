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Yol verme kavgasında 8 kişi yaralandı

Adıyaman’da ‘yol verme’ tartışması sonrasında çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, 8 kişi göz altına alındı.

android-time 02:01 24 Mart 2018
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Yol verme kavgasında 8 kişi yaralandı
Adıyaman’da ‘yol verme’ tartışması sonrasında çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, 8 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde otomobil sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında Bahçelievler mahallesi Eski Mezarlık yanındaki cadde üzerinde yol verme tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında ayrılan her iki taraf birkaç saat sonra Eski Kahta Caddesi üzerinde kavga etti. Şahısların yakınlarının da katıldığı kavgada bıçak ve kesici alet kullanıldı.

FOTO İHA

FOTO İHA

Kavgada 1 kişi bıçakla, 7 kişi ise taş, soba ve sert cisimler ile yaralandı. Kavga esnasında bir aracın camı kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis taraftarları yatıştırmakta güçlük çekerken, takviye olarak özel harekat polisleri çağırıldı.

FOTO İHA

FOTO İHA

Polis ekipleri kavga olayıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. İHA

Son güncelleme: android-time 02:3624.03.2018
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