AKP Meclis’te muhalefetin sesini kıstı!

Meclis'te konuşma süreleri artık kısalacak. AKP grubunun verdiği önerge TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Yeni düzenlemeye CHP ve HDP'den sert tepki geldi. İki partinin milletvekilleri Genel Kurulu terk ederek AKP'yi protesto etti.

Meclis’in gündeminde yine çok tartışılacak bir düzenleme yer aldı. AKP tarafından verilen öneriyle uluslararası sözleşmelerde 20 dakika olan konuşma sürelerini 5 dakikaya ve 10 dakikalık konuşma süresini 3 dakikaya indirilmesi öngörüldü.

AKP’nin önerisi usul tartışmasına açıldı. Muhalefet önerinin içtüzüğe aykırı olduğu dile getirdi. Yaşanan tartışmaların ardından AKP önerisi MHP’nin de desteğiyle kabul edildi.

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Konuşmaların kısaltılmasını sağlayacak düzenlemeye CHP ve HDP’den sert tepki geldi. İki partinin milletvekilleri Genel Kurulu terk ederek AKP ve MHP’yi protesto etti.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Cihaner mesajında “TBMM İç Tüzüğünün açıkça ve yazılı olarak öngördüğü (en az) konuşma süreleri AKP oylarıyla yarıya indirildi! Anayasa metni niteliğindeki İç Tüzük fiili olarak yürürlükten kaldırılmış demektir. Genel kurulu terk ettik” ifadelerini kullandı.

CHP’li Barış Yarkadaş da düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından “AKP’nin, vekillerin söz hakkını kısıtlamaya yönelik önergesini kabul etmediğimizi ve anti demokratik tutuma boyun eğmeyeceğimizi göstermek için genel kurulu terk ettik” mesajını paylaştı.