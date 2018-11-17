AKP’de aday adaylığına kaç kişi başvurdu! İşte o rakam…

AKP Seçim İşleri Başkanlığı, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurularının sona ermesinden sonra bir açıklama yaparak, kaç kişinin başvuruda bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre toplam 7 bin 180 kişi Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AKP Seçim İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bilindiği üzere aday adaylığı müracaatları 5 Kasım 2018 Pazartesi günü başlamıştır. Belediye Başkan aday adaylığı müracaatları 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 24:00'te sona ermiştir. İl Genel ve Belediye Meclis üyeliklerine ilişkin müracaatlar ise 3 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Belediye Başkanlıkları için müracaat aldığımız 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7.180 kişi Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur.”

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