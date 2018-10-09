AKP’li eski başkandan ‘Olmaz reis olmaz’ çıkışı

AKP Düzce İl eski Başkanı Saim Tut, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın son dönemde izlediği politikaları hatırlatıp, “Hadi açık konuşalım, saklısız ve gizlisiz” diyerek ağır eleştirilerde bulundu.

Tut, sosyal medya hesabından “Reis bey, bu milletin kendisine açtığı krediyi doğru okuyamıyor” dedi ve özetle şunları söyledi: “AK Partililer dahil hiçbir kesim tarafından hazzedilmeyen damadına kör gözüne iki parmak misali her ortamda ve devletin en önemli mevkilerinde kararnameler çıkarıp yer vermekten kaçınmıyor, sanki memlekette başka yetkin insan kalmamış gibi… Bir anlamda, ‘Benden sonra Berat'ı seçmelisiniz' fikrini dayatmaya uğraşıyor. Olmaz beyefendi olmaz… Daha düne kadar ‘Burası muz cumhuriyeti değil' diyordun. Sanırım siz bu davayı, iktidarda kalma hırsınıza devşirdiniz. Nasıl olsa hamaseti seven bir kitle var diye. Emin olun o kesim istediğine ulaşamazsa ilk önce sizi sallar…”