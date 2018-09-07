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AKP’li eski vekiller tek tek rektör oluyor

Erdoğan’ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı AKP eski Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 05:57 7 Eylül 2018
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AKP’li eski vekiller tek tek rektör oluyor
Erdoğan’ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı AKP eski Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

AKP'li eski milletvekillerinin yeni adresi, rektörlük koltukları oldu. AKP Kütahya eski Milletvekili Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Daha önce de AKP eski milletvekilleri Cevdet Erdöl, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Aşkın Asan, Avrasya Üniversitesi Rektörü, Necdet Budak Ege Üniversitesi Rektörü, Nükhet Hotar, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü, Mazhar Bağlı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü olmuştu.

KARDEŞ DE VAR EŞ DE…

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi Aysun Bay Karabulut ise Malatya İnönü Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne de AKP Kayseri eski Milletvekili Havva Çalış'ın eşi, Mustafa Çalış getirildi.

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DEKANDI, REKTÖR OLDU

Aysun Bay Karabulut'la ilgili çarpıcı bir ayrıntı da şöyle: İnönü Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevindeyken geçen yıl Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde dekan olmuştu. Karabulut, 1 yılın ardından memleketi Malatya'ya bu kez rektör olarak döndü.

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