Akşener’in uçağı iptal edildi!

Trabzon´da etkisini sürdüren fırtına ve yağışlı hava nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. Bu akşam Ankara ve İstanbul’dan Trabzon Havalimanı’na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Trabzon Havalimanı’nda 8 uçuş hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı. Gün içerisinde bazı uçak seferleri ise gecikmeli olarak yapılabildi.
AKŞENER’İN UÇAĞI DA İPTAL OLDU
Partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılmak üzere Trabzon´a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler bu akşam saat 21.35´de Ankara’ya yapılacak uçuşun iptal edilmesi üzerine karayoluyla Ankara´ya hareket etti. DHA