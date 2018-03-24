Akşener’in uçağı iptal edildi!

Trabzon´da, hava muhalefeti nedeniyle uçak seferlerinde aksama ve iptaller meydana geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener'in uçağı da kötü hava koşulları nedeniyle alandan kalkamadı, Akşener Ankara'ya kara yolundan dönmek zorunda kaldı.

Trabzon´da etkisini sürdüren fırtına ve yağışlı hava nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. Bu akşam Ankara ve İstanbul’dan Trabzon Havalimanı’na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Trabzon Havalimanı’nda 8 uçuş hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı. Gün içerisinde bazı uçak seferleri ise gecikmeli olarak yapılabildi.

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AKŞENER’İN UÇAĞI DA İPTAL OLDU

Partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılmak üzere Trabzon´a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler bu akşam saat 21.35´de Ankara’ya yapılacak uçuşun iptal edilmesi üzerine karayoluyla Ankara´ya hareket etti. DHA