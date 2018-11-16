Ambulansta esrar ele geçirilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

13 Kasım tarihinde Gaziantep’teki özel hastaneden taburcu edilen Suriyeli hastayı ülkesine götürdükten sonra Türkiye’ye dönerken Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı’nda arama yapılan ambulansta 22 kilo esrar ele geçirilmişti. Ambulans şoförü Y.Y., sağlık görevlisi N.Ç. ile esrarı teslim alacağı belirtilen M.H. gözaltına alınmıştı. Sorguları tamamlanan 3 kişi sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Öte yandan Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak esrarın ele geçirildiği özel hastaneye ait ambulansa da mahkeme kararıyla el konulduğu bildirildi.
İHA
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