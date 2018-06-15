‘Anneme vuramazsın’ dedi babasını öldürdü

İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki Alparslan K. annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını bıçaklayarak öldürdü.

İddialara göre, 13 Haziran Çarşamba Günü saat 19.15 sıralarında ihbar üzerine Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde bir adrese giden polis ekipleri 48 yaşındaki Necip K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Necip K.’nın evde bulunan eşi S.K. (48), ile birlikte çocukları olan H.K. (27) ve Alpaslan K.’yı (19) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

POLİSİ İKNA EDEMEDİ

Yapılan ilk sorgulamalarda anne ve çocuklarının Necip K’nın evde et doğrarken bıçağın üzerine düşmesi sonucu öldüğünü iddia etmeleri polisi ikna etmedi. Ekipler, Necip K.’nın cesedini Adli Tıp Kurumuna gönderirken, evde bulunan kanlı bıçak incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı görevlilerine teslim edildi. Ekipler aile üyelerini tekrar çapraz sorguya aldı. Yapılan sorgulamalarda bu 19 yaşındaki Alpaslan K.’nın aile içi yaşanan tartışmanın ardından babasını bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

İddialara göre olay şöyle gelişti:

Ailenin büyük oğlu H.K.’nın defalarca annesi S.K. arasında para istemesi sonucu evde tartışma yaşandı. Ardından annesine kötü davrandığı gerekçesiyle Alpaslan K.’da ağabeyi ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine baba Necip K., önce oğullarına daha sonra da eşini darp etti. Bunun üzerine annesinin darp edilmesini hazmedemeyen Alparslan K., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Baba Necip K. kalbine aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alpaslan K. tutuklanırken, annesi ve ağabeyi ise serbest bırakıldı.