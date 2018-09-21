Antalya’da banka müdüründen 100 milyon TL’lik vurgun iddiası! Her yerde aranıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir devlet bankasında müdür olarak görev yapan A.İ.'nin bankayı 100 milyon Türk Lirası dolandırdığı öne sürüldü. Banka müdürü A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Alanya ilçesinde bir devlet bankasında müdür olarak görev yapan A.İ., çalıştığı bankayı 100 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştı.

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ;

Konunun banka çalışanları tarafından fark edilmesinin ardından durum polise bildirildi. Bankada yapılan ilk inceleme sonucu A.İ’nin 100 milyon TL’ye yakın vurgun yaptığı bildirildi.

HER YERDE ARANIYOR

Polis, şüpheli banka müdürü A.İ’yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. A.İ.’nin Türkiye sınırları içerisinde olduğu tahmin ediliyor. İHA