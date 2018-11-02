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Araç evin balkonunda asılı kaldı!

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü evin balkonuna girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç evin balkonunda asılı kaldı.

android-time 20:06 2 Kasım 2018
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Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü evin balkonuna girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araç evin balkonunda asılı kaldı.

Kaza, Sinanpaşa Mahallesi Akmaz Çeşme sokakta meydana geldi. 34GK 0799 plakalı aracın sürücüsü Gülten Demir(45) yanında bir kişi ve çocuğu olduğu halde otoparktan çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Bir apartmanın giriş katındaki balkona çarpan araç, asılı kaldı.

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İçerisindeki 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla asılı kalan araçtan çıkarıldı. Kazanın etkisiyle kısa süreli şoka giren 3 kişiyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

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KADIN SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücüye alkol testi yaptı. Kaza nedeniyle evin balkonunda hasar oluştu. Kadın sürücü, çocuğu ile birlikte ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Apartman sakini Hasan Çetinkaya “İçerideydik, bir gümbürtü koptu. Bir kadının haykırışı vardı, çocuk ağlaması vardı. O anda ben dışarıya çıkamadım. Sonra baktım kaza bu şekilde vuku bulmuş” diye konuştu. DHA

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Son güncelleme: android-time 20:4002.11.2018
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