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Asırlık cami arazisine yapılan ücretli otopark kapatıldı

Restorasyon çalışması yapılırken ani bir kararla yıkılan asırlık Urgancı Ahmet Çelebi Camii’nin paralı otoparka dönüştürülen arazisinin girişine zincir vurularak, kapatıldı.

Uğur ENÇ / Kocaeli
android-time 14:18 15 Eylül 2018
Haberler Gündem
Asırlık cami arazisine yapılan ücretli otopark kapatıldı
Restorasyon çalışması yapılırken ani bir kararla yıkılan asırlık Urgancı Ahmet Çelebi Camii’nin paralı otoparka dönüştürülen arazisinin girişine zincir vurularak, kapatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anıtlar Yüksek Kurulu'nun restorasyon çalışması başlattığı ve daha sonra alınan ani kararla asırlık Urgancı Ahmet Çelebi Camii yıkılmış, cami derneğince arazisi ücretli otoparka dönüştürülmüştü. Sözcü'nün gündeme getirdiği haber sonrası cami arazindeki ruhsatsız otopark boşaltılarak girişine zincir vuruldu.

SÖZCÜ

SÖZCÜ

NE OLMUŞTU?
Kocaeli valiliğince “güvenlik riski bulunduğu” gerekçesiyle yılbaşında ibadete kapatılan tarihi Urgancı Ahmet Çelebi Camii için Anıtlar Yüksek Kurulu restorasyon kararı alarak çalışmalara başlamıştı. Sürdürülen restorasyon çalışmaları bir anda durdurularak ve cami yıkılılmış, arazisi ise cami derneğince paralı otopark yapılmıştı. Aslına uygun olarak yapılacak olan Ahmet Çelebi Camii’nde 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kaydedildi.

SÖZCÜ

SÖZCÜ

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Son güncelleme: android-time 14:2015.09.2018
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