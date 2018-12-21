Atatürk Anıtı’ndaki programa güvenlik çemberi

Meczupların provokasyonları yüzünden, Edirne’de ilk defa Atatürk Anıtı’nda gerçkeleştirilen bir anma programı polisin aldığı güvenlik şeridi içinde gerçekleştirildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kapsamında Atatürk Anıtı'nda kutlama programı düzenlendi.

Geçtiğimiz 10 Kasım törenlerinde çarşaflı bir öğrencinin, tören alanından yanından geçerken, “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi” diye töreni protesto ederek gözaltına alınmıştı.

Yaşanın bu olayın ardından bugün de Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin yıldönümü kapsamında düzenlenen törende Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla polis Anıtı'nın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bugüne kadar hiçbir zaman yapılmayan ‘şeritli’ güvenlik önleminin bugünkü programda yapıldığı görüldü. Tören alanında çok sayıda polis görev aldı.

Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 88. yıldönümü dolayısıyla, sabah saatlerinde İnönü İlkokulu önünde toplanan kortej Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’de bulunduğu sürece kaldığı Edirne Belediye binasında bulunan Atatürk Odası ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.