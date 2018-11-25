Aydın’da buldukları varili kestiler sonrası ise felaket!

Aydın'da buldukları varilleri keserek hayvanlara yemlik yapmak isteyen baba-oğul sızan kimyasal madde kokusundan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan baba tedavisi sonrası taburcu edilirken, oğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Akçaova Mahallesinde meydana geldi. Mahallede demircilik yaparak yaşamlarını sürdüren Mehmet Emin Cesur ve oğlu Mehmet Cesur, buldukları kimyasal madde varillerini hayvanlara yemlik yapmak istedi. Kimyasal madde varillerini kesmeye başlayan baba-oğul, bu sırada varillerden çıkan kimyasal madde kokusundan zehirledi. İLGİLİ HABER Öğretmeni tokatlamıştı! Serbest bırakıldı OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, BABA TABURCU OLDU Ayakta duramayan ve yere yığılan baba-oğul, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilen baba Mehmet Emin Cesur yapılan tedavinin ardından taburcu olurken, oğlu Mehmet Cesur ise tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. İLGİLİ HABER Kırklareli'de feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA