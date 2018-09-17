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Aydın’da kayalık alanda mahsur kalan dört kişi saatler sonra kurtarıldı!

Aydın'ın Söke ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan dört kişi, ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı. Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan kurtarma çalışmasıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Onlarla ilk irtibat kurduğumuzda başlarının döndüğünü söylediler. Panik halindeydiler. Sakinleştirdik. Kazasız belasız burunları kanamadan kurtardık” dedi.

android-time 00:08 17 Eylül 2018
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Aydın'ın Söke ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan dört kişi, ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı. Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan kurtarma çalışmasıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Onlarla ilk irtibat kurduğumuzda başlarının döndüğünü söylediler. Panik halindeydiler. Sakinleştirdik. Kazasız belasız burunları kanamadan kurtardık” dedi.

Söke'nin Savuca Mahallesi sakinlerinden Muhammet Fettah Çiçeklidal (37), oğlu Ömer (15), kardeşi Orhan (29) ve amcasının oğlu Selim Çiçeklidal ile birlikte gezmek için Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki dağlık alana çıktı.

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Doğada gezinti yapan 4 kişi yollarını kaybederken, gezinti sırasında çıktıkları kayanın üzerinden inemedi. Mahsur kaldıklarını ve bulundukları yerden kendi imkanlarıyla inemeyeceklerini anlayan grup üyelerinden biri itfaiyeyi aradı. Yardım istenmesinin ardından olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Kurtarma ekibinin yanı sıra AKUT ve AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

SAATLER SONRA KURTARILDILAR

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Ekipler Çiçeklidal ailesini kurtarmak üzere operasyon başlatırken, kurtarma çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Sarp ve kayalık olan arazide yapılan çalışmanın ardından mahsur kalan 4 kişi güvenli bir şekilde indirildi. Kayalık alandan ilk olarak Orhan Çiçeklidal (15) indirilirken, daha sonra da Muhammet Fettah, Selim ve Ömer Çiçeklidal kurtarıldılar.

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Fotoğraf: AA

“PANİK HALİNDEYDİLER”

Operasyonla ilgili bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan, arazinin çok sarp ve kayalık olması nedeniyle AKUT ve AFAD ile birlikte saatler süren başarılı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

İlk ihbarın kendilerine geldiğini belirten itfaiye amiri Günhan, “Bölgeyi iyi bildiğimiz için AKUT ve AFAD’dan da yardım istedik. Yapılan ortaklaşa bir çalışma ile yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından vatandaşlarımıza ulaştık. Yaklaşık 75-80 metrelik bir kayaya tırmanmışlar. Herhangi bir ekipmanları yok. Çıkacak ve inecek yerleri olmadığı için mahsur kalmışlar. Onlarla ilk irtibat kurduğumuzda başlarının döndüğünü söylediler. Panik halindeydiler. Sakinleştirdik. Kazasız belasız burunları kanamadan kurtardık” dedi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

“DUALARIMIZ KABUL OLDU”

Olayı duyan Çiçeklidal ailesi, saatler süren kurtarma operasyonunu endişeli gözlerle izledi. Uzun bekleyişin ardından oğullarına ve torununa kavuşan Bayram Çiçeklidal, “Öğleye kadar mermer atölyesinde beraberdik. Daha sonra gezmeye gitmişler. Daha sonra da dağda mahsur kaldıklarını öğrendik. Hemen buraya koştuk. Saatler sonra çocuklarımıza kavuştuk. Çok şükür dualarımız kabul oldu. Allah'ım çocuklarımızı bize bağışladı” diyerek sevincini dile getirdi.

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5 saatlik bir operasyonunun ardından kurtarılan Çiçeklidal ailesi, Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Söke itfaiye ekiplerine AKUT ve AFAD ekiplerine teşekkürlerini dile getirdiler. İHA

Son güncelleme: android-time 00:2917.09.2018
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