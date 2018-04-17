‘Trump yeni yetme ergen edasıyla meydan okudu’

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde Suriye'ye düzenlenen operasyon vardı. Operasyon öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetleri hatırlatan Bahçeli, "ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye silah ve bomba ile teslim alınamaz. Zalimler mazlumlara üstünlük kuramaz. Terörle mücadeleyi gevşemeden sürdürmek milli bekanın sırtımıza yüklediği ağır bir yüktür. Devletin birliğine kurşun sıkanlar buna pişman edilmelidir. Hainler ve arkalarındaki şer güçler emellerine ulaşamayacaktır.

YARININ TÜRKİYE’SİNİ İNŞA EDECEĞİZ

Terör yasa dışıdır, insanlık dışıdır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce sahiptir. Ok yaydan çıkalı çok oldu. Taviz yok, geri adım yok, mücadeleden dönüş yoktur. Müzakere yolları kapalıdır. Milletçe kazanacağız, yarının güçlü Türkiye’sini inşa edeceğiz.

TRUMP ERGEN EDASIYLA MEYDAN OKUDU

7 Nisan 2018 tarihinde Suriye’nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırı küresel sistemi germiştir. İnsanlık vicdanı haklı olarak tepki göstermiştir. ABD ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülke bu saldırının Esed tarafından yapıldığını söylerken,Rusya tam tersini yaparak çalıyı dolanmayı tercih etmiştir. Suriye’de masumlar hayatını kaybederken Duma’daki saldırı küresel güçlere alet edilmiştir. ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter’dan Rusya’ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz’e gönderdi.Gelişmeler savaş senaryolarını gündeme getirirken ekonomik tetikçileri boş durmamıştır. Döviz fiyatları fren tutmayarak artış göstermiştir. ABD, Fransa, İngiltere Esad’ı kimyasal silah üretme kabiliyetinin olduğu bazı bölgeleri vurmuştur. İran bu duruma tepki göstermiştir. Muhtemeldir ki ABD yönetimi müdahale öncesi Rusya’yı bilgilendirmiştir.

ZALİM ESAD HALA KOLTUĞUNDADIR

Suriye’de yaşanan iç savaş 7 ylı aşkın süredir devam etmektedir. Zalim Esad hala koltuğundadır. Üstelik kimyasal ve konvansiyonel silahlara hala sahiptir. Esad cezalandırılmalıdır ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifakıyla sağlanmalıdır. Seçimler yoluyla Esad tasfiye edilmeli cinayetlerin bedeli ödetilmelidir. Yüz binlerce insan savaş yüzünden hayatını kaybetmiştir.

ABD, FRANSA VE İNGİLTERE’NİN AKLI O ZAMAN NEREDEYDİ

;Kimyasal silahlardan çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, Fransa ve İlngiltere’nin aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Tutarsızlık diz boyu. Asıl niyetlerin başka olduğuna dair kanıtlar ortadadır. Üç ülkenin füze saldırısı bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz. Suriye’nin siyasi geleceğine toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyeliler karar vermelidir.