Bahçeli’nin ‘kombin’ modeli

Belediye başkanı ile yardımcısının ortak görüşlü farklı partilerden olmasını öngören “Siyasi Kombin Modeli”ni, MHP lideri Devlet Bahçeli ortaya attı. Buna göre; belediye başkanı AKP’li olursa yardımcısı da MHP’li olacak MHP’li aday kazanırsa yardımcısını diğer partiden seçecek.

Yerel seçimler için MHP ve AKP'nin ittifak görüşmeleri sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Bahçeli, yerel seçimlerde AKP ile “Siyasi kombin yapılabileceğini” söyledi. Bahçeli'nin sözleriyle Türk siyaset tarihine giren ‘kombin modeli', belediye başkanı ile yardımcısının farklı partiden olmasını öngörüyor.

ALTERNATİFLER VAR

Bu konuda anlaşmaya varıldığı taktirde yerel seçimler sonrası büyükşehirler dışındaki bazı il ve ilçelerde MHP'li başkan, yardımcısını AKP'den seçecek. AKP'li başkanın yardımcısı ise MHP'li olacak. Belediye başkan yardımcılığı için belediye meclis üyesi seçilmek de gerekmiyor. İki partinin yerel seçim ittifakı görüşmelerinde de gündeme geldiği öğrenilen “Kombin modeli” için farklı alternatifler üzerinde de duruluyor. AKP ve MHP'nin, bazı il ve ilçeler için “Yönetimde birlik” protokolü yapacağı, buna göre o il ya da ilçeyi hangi parti kazanırsa, başkanın yardımcısının da diğer partiden olması öngörülüyor. Henüz netleşmeyen planlamaya göre bu modelde sandıktan çıkan başkan, diğer partili yardımcısını kendisi seçecek. Böylelikle yerel yönetimlerde de ilk kez “Koalisyon modeli” olacak. Bu birlikteliğin belediye meclis başkanvekilliklerinde de uygulanabileceği belirtiliyor.

KOMBİN NEDİR?

Fransızca “Kombinasyon” kelimesinden türetilen “Kombin” daha çok moda dünyasında kullanılıyor ve birbirinden farklı kıyafetler ile aksesuarlardan, uyumlu bir bütün elde edilmesi anlamına geliyor.