Bakan Çavuşoğlu, göç konusunda ve ekonomik saldırılar hakkında açıklamada bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırılarına ilişkin, "Bu uluslararası bir çaba gerektiren durumdur. İnsani dış politikamızın gereği olarak burada yeniden göçlerin olmaması, insanların evlerini terk etmemesi için, yüzler, binlerce insanın ölmemesi için bu hassasiyeti ve çabamızı sürdüreceğiz" dedi. Çavuşoğlu ekonomik saldırılar hakkında, "Bu saldırıların arkasında sadece ABD var, dersek aldanırız. Bazı ülkeler var. Kardeş ve Müslüman ülkeler var. Ve biz bunun üstesinden geliyoruz, geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Yeni Alanya Gazetesi'nin 51. Dim Tv'nin de birinci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, son zamanlarda dövizde yaşanan dalgalanma konusunda “saldırıdır” diye rehavete kapılmaya ve geçeceğini beklemeye gerek olmadığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi kurmaylarının ciddi bir çalışma içerisinde bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, gerekli tedbirlerin alındığını, ciddi bir bankacılık sisteminin olduğunu bildirdi.

“BU SALDIRILARIN ARKASINDA ABD, KARDEŞ VE MÜSLÜMAN ÜLKELER VAR”

Mali disiplini bozmadıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Merkez Bankası rezervimiz öyle. ‘Bu saldırıların arkasında sadece ABD var’, dersek aldanırız. Bazı ülkeler var. Kardeş ve Müslüman ülkeler var. Ve biz bunun üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Daha önceki krizler nasıl teğet geçtiyse, nasıl daha güçlenerek çıktıysak, daha da güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Krizi atlattıktan sonra Türkiye’yi kimsenin tutamayacağına işaret eden Çavuşoğlu, belirlenen hedeflere ulaşacaklarını vurguladı.

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“MİLLETÇE TEK YÜREK OLDUK”

Turizmde, sanayide, ihracatta, altyapıda, üstyapıda tüm hedeflere ulaşacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:”Türkiye’yi bu kararlı yoldan Allah'tan başka kimse döndüremez, döndüremeyecektir. Milletçe birlik beraberlik içerisindeyiz. Milletçe tek yürek olduk. Şu süreçte milletimizin sergilediği dayanışma ve bizlere verdiği güç önemli. Oy versin vermesin. Zaten MHP ile Cumhur İttifakı’nı kurduk ve yolumuza devam ediyoruz. Ama farklı ittifaklar da var. Olabilir, demokraside bu var. Bu süreçte oy verenlerden de vermeyenlerden de destek gördük. Biz yeniden uyanan milletiz. Bu dalgalanmada fırsatçılar da çıkıyor. Sadece kendisini düşünen, ‘Sürekli bundan nasıl faydalanabiliriz’, eski günleri hatırlatan, stokçuluk, karaborsacılık, etik olmayan ve kanuna aykırı davrananlar var. Devlet bunlardan hesabını da sorar, soracaktır.”

“TÜRKİYE’NİN TEK BAŞINA YAPACAĞI BİR ŞEY DEĞİL”

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’nin İdlib ilindeki hava saldırılarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Suriye'de İdlib bölgesinde son zamanlarda yaşanan çatışmaların durması ve insanı dramların yaşanmaması, felaketlerin ortaya çıkmaması için büyük çaba sarf ediyoruz. İnsani dış politika gereği olarak bir taraftan ikili düzeyde ve sonra da Tahran'da gerçekleşen üçlü görüşmede yoğun çaba sarf ediyoruz. Suriye ile yakından ilgilenen herkes ile temasımız var. ABD ile sorunlarımızı biliyorsunuz. Bu soruna rağmen Suriye konusunda geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mark Pompei ile görüştük. Temaslarımız var, askeri düzeyde temaslarımız var. O başkadır, bu başkadır. Bu uluslararası bir çaba gerektiren durumdur. İnsani dış politikamızın gereği olarak burada yeniden göçlerin olmaması, insanların evlerini terk etmemesi için, yüzler, binlerce insanın ölmemesi için bu hassasiyeti ve çabamızı sürdüreceğiz. Bizi seven sevmeyen herkesin ortak söylemi, ‘Bunu engellerse durdurursa, Türkiye engeller’. Bu komşu olduğumuz için değil. Rusya ve İran ile ilişkilerimiz olduğu için değil. Türkiye'nin Suriye politikasının insani bir dış politika ve gizli bir ajandası, gündemi olmayan, Suriye'nin geleceğini düşünen, toprak bütünlüğünü destekleyen, aynı zamanda Suriye'nin teröristlerden temizlenmesi için çaba sarf eden, bu uğurda şehit veren ülke olduğumuz için. Seven sevmeyen, taraflı tarafsız herkes Türkiye’ye güveniyor, bakıyor. Bu Türkiye'nin tek başına yapacağı şey değil. Bu çabayı sürdürmemiz gerekiyor.” AA