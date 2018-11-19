Bayram tarihleri: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

Bugün Mevlid Kandilini idrak ediyoruz. Kandilin gelmesi ile müminler Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerini de merak ediyorlar. Peki 2019 yılında Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte Kurban ve Ramazan Bayramı tarihleri...

Bin aydan daha değerli olarak tabir edilen Ramazan ayı ne zaman, Ramazan Bayramı hangi tarihte, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediliyor. Önümüzdeki yıl Ramazan ayının hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimi inceliyor. Peki, 2019 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 yılına ait dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayı, 06 Mayıs tarihinde başlayacak, 03 Haziran tarihinde arefe günü ile sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 04 Haziran Salı gününe denk gelecek. Cuma gününün de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi halinde Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.

Kurban Bayramı bu yıl 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Dört günlük bayramın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü olacak. Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.