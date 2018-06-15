Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması

Ramazan Bayramı başladı. Tatil ve akraba ziyaretleri yapmak isteyenler bayramda hava nasıl olacak merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu bilgilerini açıkladı. Hava durumu raporuna göre yurdun büyük bir bölümünde yağış görülecek.

Meteoroloji tarafından açıklanan son dakika hava durumu bilgilerine göre; Ramazan Bayramında, güneydoğu kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı sistemin etkisinde kalacağı ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine inmesi bekleniyor.

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Ankara’da; Ramazan Bayramı boyunca öğleden sonraları gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının Cuma günü 31 derece, Cumartesi ve Pazar günleri ise 26-28 derece olması bekleniyor.

İstanbul’da; Cuma günü yağış beklenmiyor. Cumartesi günü kısa süreli ve yerel, Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının; Cuma günü 32 derece, Cumartesi 31 derece olması beklenirken, Pazar günü 28 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

İzmir ve Antalya’da; Cuma günü yağış beklenmiyor. Hafta sonu ise iki ilimizde de gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının Cuma ve Cumartesi günleri 31-34 derece beklenirken, Pazar günü 29-30 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramında; tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz şartlara karşı ilgililerin yayınlayacağımız meteorolojik tahmin ve erken uyarıları takip etmeleri ve buna göre tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.