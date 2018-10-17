Bedelli askerlik başvurularını yapıp, ücretini ödeyen vatandaşlarımız celp dönemi ne zaman merak ediyor. Son zamanlarda Türkiye gündemini epey meşgul eden bu konu hakkında hala merak edilen sorular var. Bedelli askerlik için başvuru yapmayanlar bedelli askerlik başvuruları ne zaman sona erecek? Bedelli askerlik 4.celp dönemi ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte bedelli askerlik ile ilgili son gelişmeler...

Milli Savunma Bakanlığı 4. celp dönemini 3 Kasım tarihinde yapılacak olan planlamanın ardından adayların erişimine açacak. Vatandaşlar askerlik yerlerini Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebileyebilecek. BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK? Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yürürlüğe girmesi ardından başvurular 3 Ağustos’ta başladı. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Bedelli askerlik başvuruları ise askerlik şubeleri ya da e-Devlet’ten alınıyor. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat ediyor. Başvurular 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek. BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

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