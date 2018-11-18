Bir kamyon dolusu yaprakla sonbahara veda

Tokat'ta 'Sonbahara veda kışa merhaba' etkinliğinde öğrenciler, okul girişine dökülen bir kamyon yaprakla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Tokat’ta özel bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, zilin çalışması ile birlikte okul girişine dökülen bir kamyon dolusu yaprağa akın etti. Sonbaharda kuruyan yaprakları havaya atan öğrenciler, müzik eşliğinde eğlendi. Oyun havalarının yanı sıra öğrenciler, Hababam Sınıfı ve Yıldırım Gürses’in ‘Düşen bir yaprak görürsen’ parçası ile sonbaharın tadını çıkardı. Kız öğrenciler ise ellerinde şemsiyelerle ‘Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur’ parçası eşliğinde kuruyan yapraklar üzerinde yürüdü. Öğrencilerin yaprak eğlencesine dahil olan bir öğretmen ise zor anlar yaşadı. Yere oturan öğretmene öğrenciler kucaklar dolusu yaprak attı.

“Yaprak çöp değildir”

Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Esin Tuna, talepleri üzerine bir kamyon yaprağı Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’in Turhal ilçesinden gönderdiğini kaydetti. Öğrencilerin talebi üzerine ikincisini düzenledikleri sonbahar eğlencesinin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Tuna, “Her mevsim güzeldir ama sonbahar çok güzeldir. Yapraklar çöp değildir, kıymetlidir. Bu bilinçle çocukların yetişmesi ve farkına varmasını istiyoruz” diye konuştu.

Okul Müdürü Ramazan Maviş ise, geçtiğimiz yıl yaptıkları etkinliği ikinci kez düzenlediklerini ve artık geleneksel hale getireceklerini söyledi. Öğrencilerin eğlenceli dakikalar geçirdiği etkinliği yapmak isteyen okulların da olduğunu ifade eden Maviş, sonbahara veda eğlencesinde öğrencilerin unutamayacakları bir gün geçirdiklerini kaydetti.