‘Bir operasyonla Koah hastalığını bitirebilirim’

Akciğer Hastalıkları Uzmanı Prof. Yalçın Karakoca bulduğu yöntemi SÖZCÜ’ye anlattı. Prof. Karakoca, Sağlık Bakanlığı’ndan destek beklediğini söyledi ve ekledi: Türkiye’de 5 milyon Koah hastası var. Günde 4 ameliyat yapıyorum. Sağlık ordumu kurmak istiyorum.

Yüksel ŞENGÜL

Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu, Akciğer Hastalıkları Uzmanı Prof. Yalçın Karakoca, Kronik Obsrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisindeki başarısıyla adını tıp literatürüne yazdırmayı başardı. Amerika, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere pek çok ülkenin ilgi alanında olan Karakoca. Türkiye'de 5 milyonun üzerinde KOAH hastası olduğunu söyledi ve SÖZCÜ'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

– KOAH'la ilgili bilgi verir misiniz?

Süründüren, insanı canından bezdiren bir hastalık. İlaç kesin çözüm değil. Çünkü sigara tiryakilerinin bronşları yavaş yavaş tıkanıyor ve gün geliyor ne hava ne de ilaç oradan geçemediği için tedavi mümkün olmuyor. Ben tünelciyim, tıkanan bronşları açıyorum. Dortmund'ta görev yaparken akciğer kanseri nedeniyle tıkalı olan bronşların lazerle nasıl açıldığını öğrendim. KOAH hastalığına iyi geldiğini anlayınca esnek malzemeden oluşan, akciğerleri kıvrımlı bölgelerden alt loplara kadar temizleyen yeni bir tedavi yöntemi geliştirdim.

– Aynı zamanda masraflı bir hastalık…

Evet. 15 Eylül itibarıyla SGK Geri Ödeme Komisyonu ile Sağlık Bakanlığı, 9 milyon KOAH ve Astım hastasının raporlu ilaçlarından kutu başına 14-20 lira arasında fazla ücret almaya başladı. Ortalama günde 10 ilaç kullanan KOAH hastaları ekonomik olarak daha çok sıkıntıya düştü. Türkiye'de 5 milyondan fazla KOAH'lı var ve her yıl 10 milyar dolar harcanıyor. Dünyada 600 milyon KOAH hastası bulunuyor ve benim yöntemimle harcanan para yüzde 40 azalmaktadır. Yakın bir gelecekte Nobel'i bana verebilirler.

– Günde kaç hasta tedavi ediyorsunuz?

Şu an günde en çok 4 operasyon yapabiliyorum. Sistemimi kurup sağlık ordumu oluşturabilirsem 100 binlerce hayat kurtarabilirim. 1 operasyonla KOAH hastalığını bitirebilirim. Güç birliği kuramazsam milyonlarca KOAH hastasına çare olamam.

ATATÜRK'ÜN ÇAĞDAŞ YOLUNDAN

– Pek çok ülke sizin kapınızı çalıyor…

Fransa Sağlık Bakan Yardımcısı Melanie Philipe ve İngiltere Kraliyet Royal Bramphton Hastanesi Akciğer Uzmanı Dr. Samuel Kemp, İstanbul'a gelip tedavi yöntemimi izledi. Philipe ‘Size Paris'te bir KOAH hastanesi açalım, başına geçin. Ayrıca hemen vatandaşlığa alalım' teklifinde bulundu.

– Cevabınız ne oldu?

‘Beni Türk doktorlarına emanet ediniz' diyen Büyük Atatürk'ün çağdaş yolundan yürümeye kararlıyım. Tüm insanlığa hizmet etmek istiyorum ama bu işin merkezi Türkiye olmalı. Akciğer kanseri hastalığında Küba'nın yaptığını KOAH hastalığında da biz yapabiliriz.

Ülkenin cari açığını 2 yılda KAPATIRIM

– Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtiniz mi?

Bir önceki Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'la görüşmelerim olmuştu. Kendisi bu konunun üzerinde duracağını söylemişti ama sonra görevden ayrıldı. Yeni Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya sesleniyorum, Koah tedavisiyle ilgili yaptığım tedavi yöntemiyle, iddia ediyorum, iki yıl içinde Türkiye'nin cari açığını kapatırım.

– Pek çok ülkeden davet aldığınız doğru mu?

Çok yakın bir tarihte davetli olarak Rusya'ya gidiyorum. Putin de görüşmek istiyor benimle. Amerika, Almanya, İtalya sırada. Sonrasında Uzakdoğu ve Afrika var.