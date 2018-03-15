Bir sen eksiktin! “Tek kadınla doyan erkek sapıktır”

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan din istismarcılarına bir yenisi daha eklendi. Kendisine 'şehy' dedirten Abdullah Yolcu kadınlar ile ilgili akıl dışı iddialarda bulunup, "Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır" diyor.

Bir türlü ‘dur’ denilemeyen din istismarcısı şarlatanlara bir yenisi daha eklendi. Abdullah Yolcu adlı zatın 4 yıl önce söylediği öğrenilen ve sosyal medyada gündem olan sözleri dinleyenleri şoke etti. Tek eşliliği savunan erkekleri sapıklıkla suçlayan Abdullah Yolcu videoda, “Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır” diyor.

Kerkük doğumlu olduğunu öne süren Abdullah Yolcu, Erkeklerin çeşit sevdiğini ileri sürüp, tek kadınla yetindiğini söyleyen erkeklere de test yaptırmalarını tavsiye ediyor. Bir erkekle yetinmeyen kadınlar için ise ‘yırtık' diyen Yolcu, erkekler konusundaki sözlerini haklı çıkarmak için de cennette erkeklere huri verilirken kadınların sadece kocaları ile yetineceklerini ifade ediyor. Kadınların ve erkeklerin cinsel hayatlarını diline dolayan Abdullah Yolcu zaman zaman gülerek çirkin imalarda bulunuyor.