Bugün Pilotlar Günü! Pilotlar Günü neden kutlanıyor? İşte tarihi…

Bugün göklerin hakimi pilotlar için özel bir gün. 26 Nisan günü Türkiye'de Pilotlar Günü olarak kutlanıyor. Pilotlar Günün'nün tarihi 1912 yılına kadar dayanıyor. İşte Pilotlar günü hakkında merak edilenler...

Pilotlar Günü’nün tarihi Türkiye'nin bir numaralı brövesine sahip pilotu Mehmet Fesa Evrensev’in Atatürk Havalimanı’nda askeri apronda yer alan düzlükten havalanmasına kadar dayanıyor. Türkiye’de 26 Nisan 2000 yılından bu yana Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye Pilotlar Günü olarak kutlanıyor.

MEHMET FESA ERENSEV KİMDİR?

Fesa Evrensev, 1878 yılında İstanbul’da Gedikpaşa semtinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nin ardından Harp Okulu’na girerek, 1899’da Süvari Teğmeni olarak mezun oldu. 1911’de pilot olmak için yapılan sınavı birincilikle kazandı ve Fransa’ya uçuş eğitimi almak için gönderildi. 1912 yılında yurda dönmesinin ardından, Balkan Savaşı’nda bir takım uçuş görevleri sırasında filo komutanlığı da yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Kafkas Cephesi’nde görevlendirildi. Kafkasya’ya giderken Karadeniz’de, Amasra açıklarında bindiği gemi Rusların saldırısına uğradı. Batırılan gemide bulunanların tamamı Ruslar tarafından esir alındı. Sibirya’da yaklaşık beş yıl süren esaret hayatından kaçarak kurtuldu ve 1920 Haziran ayında yurda döndü. Kurtuluş Savaşı’na katıldı ve Doğu Cephesi’nde, Büyük Taarruz’dan önce de Batı Cephesi’nde görevlendirildi. Daha sonra İzmir’deki Hava Okulu’na öğretmen olarak atandı. 1925 Kasım ayında emekli oldu. 1933’te Türkiye’nin ilk hava taşımacılığı teşkilatı olan Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi’ne yönetici olarak atandı. Bir yıl sonra da Türk Hava Kurumu’nda görevlendirildi. Türkiye’nin ilk pilotu olan Fesa Evrensev, 9 Nisan 1951’de vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.