Ölüme davetiyenin bedeli peşin 687 lira

Çankırı Orta Yaylakent’ten gelen görüntüler bu ne vicdansızlık dedirtti. Bir minibüsün arkasındaki iple bağlanmış şekilde taşınan bir kadın olduğu görünüyor.

Kurban Bayramı boyunca vicdanları sızlatan birçok görüntü ortaya çıktı. Kötü koşullarda taşınan kurbanlıklar, eziyet edilen hayvanlar, çöp deryasına dönmüş sahil görüntüleri ortaya çıktı. Çankırı'da çekildiği belirtilen görüntülerde lüks bir minibüsün arkasındaki bagaj taşıma ekipmanında bir kadının taşındığı görünüyor. Görüntülerde İstanbul plakalı araç kilometrelerce yol gidiyor. İplerle sıkı sıkı bağlanan kadın şehir merkezlerine giriyor. Adeta ölüme davetiye çıkaran bu görüntünün cezası ise peşin ödenirse 687 ila bin 376 lira arasında değişiyor. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65'inci maddesinde yer alan ‘gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yükün üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi' kapsamında cezalandırılan araç sürücüsü peşin ödemezse 916 ila bin 835 lira arasında maddi ceza alıyor.