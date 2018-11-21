Burası Devlet Hastanesi… Sedyedeki hasta değil çöp kutusu

Balıkesir, Bandırma Devlet Hastanesi’nde çöp kutularının bir sedye üzerinde taşınması tepki çekti. Şaşırtan manzaraya bir vatandaş tepkisiz kalmadı, o anları cep telefonuyla kaydetti. Kim tarafından çekildiği bilinmeyen görüntülere çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde iki hastane personeli, vatandaşların şaşkın bakışları arasında çöp kutularını sedyeye koyarak taşıdı. O anları ise bir vatandaş cep telefonlarıyla çekerek, sosyal medyada “sağlıkta geldiğimiz son nokta” diyerek paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından vatandaşlar hastane yetkililerine tepki gösterdi. Hastalar için özel ve steril olması gereken sedyeler üzerinde içinde ne olduğu belli olmayan çöp kovası tarzı şeyler taşınmakta” diyen vatandaşlar, hastane ortamı içinde yaratılan sağlıksız koşulları sert sözlerle eleştirdi. Sedyelerle taşınan çöp kutularının boşaltıldıktan sonra hasta taşınıp taşınmadığı ise merak konusu oldu.