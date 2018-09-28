CANLI YAYIN: Galatasaray Erzurumspor maçı canlı izle! GS maçı izle…

Galatasaray Erzurumspor izle! Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını izlemek isteyenler için habermizinde canlı yayın yer alıyor... Şampiyonlar Ligi öncesinde Galatasaray Erzurumspor'u yenerek hem 3 puan hem de moral kazanmak istiyor.

Süper Lig 7. hafta açılış maçında Galatasaray Erzurumspor’u sahasında ağırlıyor. Galatasaray 74. dakikada Maicon’un attığı gol ile Erzurumspor karşısında 1-0 öne geçti. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Erzurumspor Galatasaray’dan puan alarak sürprize imza atmak istiyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı için Porta karşısına çıkacak olan Galatasaray Erzurumspor maçını kayıpsız atlatmak istiyor. Galatasaray Erzurumspor maçı canlı izle bağlantısı ile kesintisiz izleyebilirsiniz. İşte, GS Erzurumspor maçı canlı yayın bağlantısı…

GALATASARAY ERZURUMSPOR CANLI İZLE

GALATASARAY ERZURUMSPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Emre, Feghouli, Rodrigues, Eren

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Sunu, Munsy

TERİM’İN GALATASARAY İLE 300’ÜNCÜ LİG MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray’ın başında 300’üncü lig maçına BB Erzurumspor karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımla BB Erzurumspor mücadelesine kadar 299 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu maçların 196’sını kazanırken, 65’inde berabere kaldı, 38’inde ise mağlup oldu.