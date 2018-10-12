Cemal Kaşıkçı’nın sırrını bu ses kaydı çözecek

İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı’yla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sözcü’nün ulaştığı bilgiye göre, Kaşıkçı’nın kolunda bulunan ve cep telefonuna entegre olan saat vasıtasıyla bazı sesler kaydedildi. Ayrıca Kaşıkçı içeri girdikten 2 saat kadar sonra binadan ayrılan ve Pendik’e ıssız bir bölgeye giden siyah camlı bir araç tespit edildi. İşte Kaşıkçı muammasını çözecek 2 büyük ‘delilin’ detayları…

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının ardından güvenlik güçlerinin çalışmaları sonrasında yeni detaylar günyüzüne çıktı.

DETAY BİR: AKILLI SAATTEN TELEFONA KAYDEDİLEN SESLER

Kaşıkçı konsolosluğa girdiğinde telefonunu nişanlısı Hatice Cengiz'e verdi. Ancak telefonuyla entegre olan akıllı saatini kolundan çıkarmadı. Kaşıkçı içerideyken yaşananlar ses kaydı olarak telefona aktarıldı. Birkaç dakika sürdüğü ve kesildiği belirtilen o kayıtlarda bağrışmaların ve çığlıkların olmadığı ancak bazı diyalogların bulunduğu öğrenildi. Polisin, Cengiz'deki o telefonu ayrıntılı olarak incelemeye aldığı, Arapça bilen uzmanlar tarafından ileri teknoloji eşliğinde ses kaydının çözümünün yapıldığı belirtildi.

DETAY İKİ: PENDİK'TE SIR 4 SAAT

Güvenlik güçlerinin öldürüldüğünü değerlendirdiği Kaşıkçı'nın konsolosluğa ait bir araçla kaçırıldığı bilgisinin ağırlık kazandığı öğrenildi.

Bu siyah camlı konsolosluğa ait aracın ise 150'den fazla kamera ile Pendik'e kadar izlendiği belirtildi. Aracın kamera bulunmayan bir alana girdiği ve 4 saat sonra geri döndüğü tespit edildi.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve bu araçla bir yere götürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

LUMİNAL İNCELEME

Konsoloslukta yapılması beklenen aramanın gecikmesiyle ilgili de bazı bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre Başkonsolos Muhammed El Otaibi'nin, luminal (detaylı olay yeri incelemesi) incelemeye izin vermediği, aramalara bu sebeple başlanamadığı öğrenildi.