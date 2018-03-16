Cenazeyi serum ve hortumları bağlı olarak teslim ettiler

Tunceli‘nin Hozat ilçesine bağlı Torut köyünde yaşayan 56 yaşındaki Fatma Tunç, köyünün yakınlarında hayvan otlatırken aniden tansiyonu yükselip olduğu yere yığıldı. Eve dönmemesi üzerine aramaya çıktıkları Tunç’u baygın halde bulan yakınları yaşlı kadını olay yerine çağırdıkları ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan kadın durumu ağırlaşınca ambulansla Elazığ’a sevk edilmek üzere yola çıkartıldı. Ancak yolda durumu daha da kötüleşen Fatma Tunç’a, ambulansta doktor olmadığı için müdahale edilemedi. Bunun üzerine Kovancılar İlçesi Devlet Hastanesi’ne götürülen talihsiz kadın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Skandal ise bundan sonra başladı. Üstü örtülmüş biçimde cenazesi yakınlarına teslim edilen kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Hozat Cemevi’ne getirildiğinde, solunum, besleme, ilaç ve kanı dışarı atmak için ağız, burun, kol ve beyninde takılı olan hortumların çıkartılmadığı görüldü. Olayı gasilhane görevlilerinin uyarması üzerine fark eden yakınları duruma isyan etti. Yakınlarının başvurusu üzerine Hozat Devlet Hastanesi’nden gelen bir doktor, hortumları çekmenin cenaze açısından sıkıntı yaratacağını belirtti. Bunun üzerine yakınlarının da onayıyla hortumlar kesilerek yıkama ve defin işlemi gerçekleştirildi.

Fatma Tunç'un teyzesi olduğunu belirten Mehmet Kazan, olayın takipçisi olduklarını belirterek “Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Cenaze serumlar, hortumlar bağlı olarak teslim edilir mi? Ölen kişi yoksul, arkası yok diye insanlara böyle mi yapmak lazım. Sağlıkta çağ atladık diyorlar, onu bilmem ama insanlıkta sınıfta kaldığımız belli. Sorumlular hakkında Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa şikayette bulunacağım.”dedi.

Olaya tanık olan doktorlar ise cenazenin sahiplerine teslim edilmeden önce üzerindeki tıbbi gereçlerin çıkartılması gerektiğini kaydedip, “Ortada büyük bir ihmal var. Yapılan son derece ayıp” diye konuştular.

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