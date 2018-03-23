CHP, AKP’ye beşli paket gönderdi

AKP, uyum yasaları konusunda CHP’den görüş istedi. CHP ise, “Tek adam rejimini meşrulaştıracak önerilerde bulunmayız” cevabını verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP grubuna “Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi” olarak bilinen 86 maddelik 5 kanun teklifi gönderdi. Özel, 'CHP olarak daha fazla demokrasi, daha fazla şeffaflık talep ediyoruz. Parlamenter demokrasi güçlendirilmeli, kuvvetler ayrılığını belirginleşmeli ve özgürlükler genişlemeli’ dedi.

Hükümetin uyum yasaları çerçevesinde Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarına ilişkin partilerinden görüş sormasının ardından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP grubuna CHP'nin daha önce kamuoyuna yansıyan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm milletvekillerinin imzasının bulunduğu toplam 86 maddelik parlamenter sistemin demokratikleştirilmesi paketini sundu.

BARAJ KALDIRILSIN

Pakette seçim barajının kaldırılması, 10 milletvekilinin yurtdışı seçim çevresinden, 100 milletvekilinin ülke seçim çevresinden parlamentoya taşınması, milletvekilleri ile bakanlar ve cumhurbaşkanının siyasi etik kurallarına uyup uymadığını denetlemek amacıyla Siyasi Etik Kurulu oluşturulması, siyasi partilerin ve seçimlerin finansmanında saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması gibi hükümler bulunuyor.

Kendilerine gönderilen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun imzalı talep yazısının, partizanca bir biçimde kaleme alındığını da savunan Özel, ‘'CHP olarak, daha fazla demokrasi daha fazla şeffaflık talep ediyoruz. Seçimleri bizimle birlikte parlamenter demokrasiden ve cumhuriyetten yana olanlar kazanacak'' dedi.